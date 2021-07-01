TikTok увеличит максимальную продолжительность загружаемых роликов

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Фото: depositphotos/tbtb
В социальной сети TikTok появится возможность загрузки более длинных видео, их максимальная продолжительность увеличится с 60 секунд до трех минут. Об этом говорится в сообщении администрации сервиса.
"В ближайшие несколько недель мы запустим возможность создавать более долгие видео в TikTok для всех и предоставим нашему международному сообществу большую свободу действий в том, что касается съемки, загрузки и редактирования непосредственно в TikTok видеороликов длительностью до трех минут", – говорится в сообщении.
Отмечается, что данная функция была доступна для ограниченного числа пользователей, которые могли опробовать новый формат. В ближайшие недели ей смогут воспользоваться все пользователи TikTok.
Ранее Владимир Путин подписал закон, обязывающий иностранные компании, чья деятельность связана с интернетом, открывать свои представительства в России.
В список интернет-ресурсов, подпадающих под действие документа, вошли 20 платформ, среди которых Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Viber и Gmail, а также YouTube, Twitch.tv и другие.
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