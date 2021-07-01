Москвичам рассказали о приложениях для проверки QR-кодов

Для проверки QR-кодов есть несколько официальных приложений. Это сервис "Московский транспорт", "Помощник Москвы".

Также коды можно проверить в приложении "Моя Москва" и на "Госуслугах". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.