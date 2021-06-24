"Одноклассники" запустили центр информации о COVID-19 и вакцинации

Фото: пресс-служба социальной сети "Одноклассники"

Социальная сеть "Одноклассники" запустила информационный центр COVID-19 – страницу, где собраны сведения о коронавирусе и вакцинации от Единого консультационного центра Роспотребнадзора. Пользователи узнают о том, как снизить вероятность заболевания, а также факты о вакцинах и прививочной программе.

Страница "Информационный центр COVID-19" содержит пять основных тем. Пользователи ok.ru смогут узнать, что делать, если заболел близкий человек, и как обезопасить себя от коронавирусной инфекции. Посетители раздела также получат сведения о том, как подготовиться к вакцинации людям разного возраста и где можно сделать прививку.

Кроме того, в "Одноклассниках" появилась специальная рамка с надписью "Я вакцинирован от COVID-19", которой пользователи могут украсить свою фотографию профиля. Она находится в приложении "Волшебные рамки" в разделе "Вместе против вируса".

Также в социальной сети продолжает работать лента новостей о коронавирусе в разделе "Рекомендации". Пользователи могут узнать актуальные новости о распространении инфекции, новых мерах ограничений или вакцинировании из проверенных источников – официальных групп федеральных и региональных СМИ и министерства здравоохранения РФ.

С начала пандемии COVID-19 "Одноклассники" запустили ряд сервисов, помогающих пользователям получать проверенную и своевременную информацию о вирусе и способах защиты от него. Например, в приложении для прямых трансляций OK Live доступна виртуальная маска "Береги себя", при примерке которой пользователь видит на экране анимированные иконки-рекомендации о том, как правильно вести себя во время активного распространения инфекции.

В августе 2020 года "Одноклассники" совместно с сервисом телемедицины "Доктис" первыми из соцсетей дали возможность своим пользователям получить бесплатную онлайн-консультацию врача-терапевта.