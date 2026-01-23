Форма поиска по сайту

23 января, 04:58

Путин проинструктировал российскую делегацию перед визитом в Абу-Даби

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Российская делегация, отправляющаяся на трехсторонние переговоры в Абу-Даби, получила от Владимира Путина конкретные инструкции. Об этом РИА Новости сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он уточнил, что указания были даны по итогам состоявшегося диалога с американской стороной в Кремле и с учетом всех его деталей.

В Абу-Даби 23 января пройдет первое заседание трехсторонней рабочей группы по безопасности с участием представителей России, США и Украины.

После визита в Москву туда направился спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. От России во встрече примет участие спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, подчеркивал, что заседание буде проходить в пятницу и субботу, 23 и 24 января. Тем не менее он не уточнял, какие конкретно темы страны будут обсуждать.

Сюжет: Переговоры по Украине
