Дмитриев назвал важной встречу Путина и Уиткоффа

Фото: kremlin.ru

Спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал важной состоявшуюся в Кремле встречу Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Переговоры прошли вечером в четверг, 22 января, и продлились более 3,5 часа. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса и приглашение России в "Совет мира" по сектору Газа.

С российской стороны в них принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и Дмитриев.

В американскую делегацию вошли предприниматель и зять американского лидера Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум, который впервые принял участие в подобных переговорах.