Путин выразил надежду на понимание Киевом необходимости устойчивого мира

Фото: kremlin.ru

Россия надеется, что Украина поймет необходимость устойчивого мира, который обеспечит безопасность для всех без исключения. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на церемонии вручения послами верительных грамот.

"Но мы надеемся, что осознание такой необходимости рано или поздно придет. Пока же этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей", – отметил президент.

Вместе с тем лидер страны указал на важность скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине, достижению которого могли бы поспособствовать российские инициативы по созданию новой, устойчивой и справедливой системы безопасности для Европы и мира.

"Считаем, что к их предметному обсуждению стоило бы вернуться, чтобы закрепить те условия, на которых может быть достигнуто и чем скорее, тем лучше, мирное урегулирование конфликта на Украине", – сказал Путин.

В своей речи глава государства также вновь напомнил, что украинский кризис стал прямым результатом игнорирования интересов России и создания угроз для ее безопасности. Тогда как последняя должна быть действительно всеобъемлющей, равной и неделимой, и не может быть обеспечена для одних в ущерб другим.

"Этот принцип зафиксирован в основополагающих международно-правовых документах. Пренебрежение этим базовым, жизненно важным принципом ни к чему хорошему никогда не приводило и не приведет. Это наглядно показал и кризис вокруг Украины, ставший прямым следствием многолетнего игнорирования справедливых интересов России и целенаправленного курса на создание угроз нашей безопасности, на продвижение к российским границам блока НАТО", – подчеркнул Путин.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского главным препятствием на пути к достижению мирного соглашения. Он отметил, что урегулирование затягивается из-за позиции Киева, а не Москвы, и что Путин готов заключить сделку.

Вместе с тем и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал Зеленского "взять на себя ответственность" и принять решение из-за ухудшающейся ситуации для Киева.