Песков заявил, что у Киева ежедневно ухудшается ситуация в вопросе урегулирования

Фото: kremlin.ru

В вопросе украинского урегулирования конфликта ситуация у Киева ухудшается ежедневно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что "сужается коридор" для принятия решений. По словам представителя Кремля, для президента Украины Владимира Зеленского пришло время "взять на себя ответственность" и принять соответствующее решение, однако пока что это не было сделано.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Зеленский является главным препятствием на пути к достижению мирного соглашения. Он отметил, что урегулирование затягивается из-за позиции Киева, а не Москвы, и что Владимир Путин готов заключить сделку.

Трамп добавил, что не располагает информацией о якобы готовящемся визите спецпосланника США Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Москву.

