Облачная с прояснениями погода и до 11 градусов мороза ожидаются в столице 23 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в пятницу, 23 января, составит от 9 до 11 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от минус 8 до минус 13 градусов.

В регионе будет дуть восточный ветер, скорость которого составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 757 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин предупредил, что морозы могут вернутся в столицу 2 февраля сразу после потепления. По его данным, ночные температуры будут достигать минус 13 – минус 18 градусов, что ниже климатической нормы.

Специалист добавил, что в выходные, 24 и 25 января, в Москве похолодает до минус 26 градусов. Ночью в Московской области местами столбики термометров могут опуститься еще ниже.

