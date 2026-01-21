Эксперт Новиков предупредил об опасности детских игр с гидрогелевыми шариками

Россиянки пожаловались на игрушечные палатки для детей, после сборки которых остается въевшееся в кожу стекловолокно. Причем извлечь микроскопические иголки подручными средствами невозможно, сообщили СМИ. Чем еще могут быть опасны непроверенные товары и где стоит приобретать игрушки, разбиралась Москва 24.

"Это очень больно"

Фото: телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА

Жители России пожаловались на китайские игрушечные палатки, после прикосновения к которым остаются мелкие, въевшиеся в кожу "иголки", сообщил телеграм-канал "Shot Проверка".

По словам пострадавших, первые неприятные ощущения возникали уже во время сборки товара.



(палатку. – Прим. ред.) я хочу выкинуть, даже не разбирая.

пострадавшая Я в шоке, конечно, вы видите, сколько стекла в моих пальцах? Я думаю, это видно <...>. Также мне не нравится запах этой палатки: какой-то она химозой пахнет, поэтому я решила перебрать ее. И пока перебирала, какие-то стеклянные иголки зашли мне в палец. Это очень больно, поэтомуя хочу выкинуть, даже не разбирая.

Как рассказала журналистам пострадавшая, причиной инцидента стало использование в конструкции палаток некачественного стекловолоконного наполнителя, который при механическом контакте отделялся и впивался в кожу.

По словам женщины, после попадания игл в эпидермис появился интенсивный зуд, который сохранялся на протяжении нескольких дней. При этом микроскопические стеклянные нити не удалось самостоятельно извлечь пинцетом и удалить с помощью воды. Инородные частицы находились в эпидермисе около недели, после чего пропали самостоятельно, отметило СМИ.

Ранее в России предложили ввести ГОСТ на психолого-педагогическую экспертизу детских игрушек. В случае принятия он обяжет производителей маркировать продукцию в соответствии с возрастными особенностями детей, чтобы не навредить психике дошкольников. Предполагается, что это поможет сформировать у подрастающего поколения правильные ценности через игры.

Опасные последствия

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление: это приводит к деформации кожи, ее уплотнению, а также возможному образованию наростов и шишек, рассказал Москве 24 врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Особенно это касается тех, кто склонен к появлению сильной реакции, а также в том случае, если "иголочки" находятся в коже достаточно долго. При этом предельно внимательно стоит относиться к детской коже: у нее отсутствуют два роговых слоя, поэтому проблема может распространиться гораздо глубже, предупредил он.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Химический запах от подобных товаров тоже приводит к нежелательным последствиям. В большей степени страдает не столько дыхательная система, сколько нервная, так как на нее происходит токсическое воздействие. Наиболее вероятные симптомы – тошнота, рвота, головокружение, общее недомогание.

Чтобы не допустить возможных проблем, маркетолог, член Гильдии маркетологов Игорь Новиков отметил в разговоре с Москвой 24, что нужно грамотно отнестись к выбору магазина.

"Если говорить об онлайн-покупках, нужно выбирать качественного продавца с хорошими отзывами и репутацией и проверять сертификаты на игрушки. Любой детский товар, требующий сертификации для допуска к продаже, должен иметь соответствующий документ – хотя бы его скан, подтверждающий безопасность. Маркетплейсы обычно требуют их от продавцов", – объяснил эксперт.

Он отметил, что не стоит приобретать игрушки на стихийных рынках, в переходах или других подобных местах.

"Необязательно, что там продадут контрафакт, но в случае поломки или других неприятностей предъявить претензии будет некому. Конечно, иногда и в крупных торговых сетях появляются товары, в которых не все хорошо. Но в этом случае можно сказать об этом продавцу и получить компенсацию", – рассказал Новиков Москве 24.

Эксперт добавил, что бывают и дешевые подделки, которые в угоду цене имеют худшее качество и тоже могут навредить здоровью. Поэтому лучше выбирать специализированные детские магазины или официальных продавцов.

При сомнениях в качестве товара можно запросить сертификат самостоятельно, и если продавец гарантирует его легитимность, это защищает покупателя. При этом нужно смотреть и на цену: если она подозрительно низкая, скорее всего, была экономия на материалах или нарушения в производстве.

Важно отметить, что любые игрушки могут быть опасны. В частности, те, что имеет батарейки, если они не закрыты на винтик или их легко вскрыть. Маленькую батарейку, например, ребенок может проглотить, добавил Новиков.





Игорь Новиков маркетолог, член Гильдии маркетологов Из новых веяний я бы отметил гидрогелевые шарики, похожие на конфеты. При проглатывании они увеличиваются в размерах, вызывая кишечную непроходимость, и их сложно обнаружить на рентгене, что затрудняет лечение. Различные самолеты и вертолеты с пропеллерами тоже требуют осторожности: нужно быть уверенным, что ребенок не вставит пальцы в лопасти. Осторожности также требуют игрушечные пистолеты и другие стреляющие предметы.

Эксперт добавил, что стоит обратить внимание и на резиновые игрушки для ванны. В частности, они могут быть сделаны с использованием неподходящей химии или от них могут оторваться детали, которые ребенок проглотит. Также из-за постоянного нахождения во влажной среде способны покрываться плесенью внутри, поэтому их нужно регулярно мыть, например, водой с уксусом или кипятить. А лучше выбирать игрушки без отверстий или менять до появления налета внутри.

Маркетолог также посоветовал всегда запрашивать у продавца документы о безопасности изделия. Кроме того, существует технический регламент о безопасности игрушек, по которому каждый товар перед продажей должен пройти сертификацию. Стоит обращать внимание на маркировку: единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза (ЕАС) означает, что изделие прошло проверку на соответствие требованиям безопасности.

"На упаковке также должны быть указаны данные производителя или импортера, рекомендуемый возраст и другая информация на русском языке. Не стоит стесняться просить сертификат соответствия: это гарантия, что игрушка проверена в лаборатории на отсутствие токсичных материалов, устойчивость конструкции и другие параметры безопасности", – посоветовал эксперт.

Если продавец отказывается предоставить документ под предлогом, что он "в офисе", "на переоформлении" или присылает нечитаемую копию, лучше отказаться от покупки. Для импортной продукции существуют свои маркировки (например, СЕ для Евросоюза), но и их стоит проверять, так как знак можно подделать. Чтобы убедиться в легитимности сертификата, нужно проверить его номер в реестре Росаккредитации, заключил Новиков.

