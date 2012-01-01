Психолог Резенова усомнилась в необходимости ГОСТов для детских игрушек

В Госдуме предложили ужесточить стандарты для игрушек, чтобы оградить детей от влияния чуждых ценностей. По мнению парламентариев, некоторые товары могут вызвать у ребенка проблемы с психическим и даже физическим здоровьем. Будет ли инициатива эффективна, разбиралась Москва 24.

Для защиты психики

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В России планируют принять ГОСТ на психолого-педагогическую экспертизу детских игрушек. Если законопроект будет принят, куклы, конструкторы и другие товары начнут маркировать в соответствии с возрастными особенностями детей, для которых они предназначены. Об этом Москве 24 сообщила зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.





Татьяна Буцкая зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Мы не говорим о том, чтобы указывать, какая игрушка хорошая, а какая плохая. То, что подходит ребенку 12 лет, может навредить психике ребенка 3 лет. Каждому возрасту должно быть свое, и ГОСТ определит эти рекомендации.

Депутат пояснила, что требование контролировать качество игрушек было предусмотрено в стране еще с 1998 года законом "Об основных гарантиях прав ребенка". Однако вплоть до настоящего времени продавцы проверяли продукцию лишь на соответствие химическим и физическим нормам, не уделяя должного внимания вопросу их духовного и воспитательного воздействия.

"В данном ГОСТе мы начнем не со всех игрушек, а с тех, которые наиболее опасны. Это те персонажи, которые приходят к нам из мультфильмов, фильмов и стали максимально популярными у детей", – отметила Буцкая.





Татьяна Буцкая зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Думая о том, какой мы хотим видеть нашу страну завтра, мы должны сегодня посмотреть на то, во что играют наши дети. Потому что когда ребенок играет, он воссоздает ситуацию, которая будет впоследствии реализована в будущем. И важно, чтобы игрушка мотивировала мечтать о правильном и добром, продвигала традиционные ценности.

Необходимость ужесточить требования для детских товаров обсуждается властями не впервые. Ранее утвердить перечень игрушек для детсадов призвал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, соответствующий проект будет прорабатываться в рамках создания новой стратегии образования. Кравцов объяснил необходимость перечня тем, что "дошкольный период – один из основных в плане формирования всех основных психологических функций детей".

В свою очередь, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила возродить в стране институт игрушки по аналогии с СССР. Кроме того, парламентарий призвала дать оценку работе корпорации Mattel, известной производством кукол Barbie, из-за ее участия в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также в беседе с Life.ru Лантратова подчеркнула, что в России происходит "демонизация игрушек", а популярная среди детей кукла Хагги Вагги провоцирует у ребенка проблемы со здоровьем вплоть до энуреза.





Яна Лантратова глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества У нас продается огромное количество игрушек-монстров, игрушек в гробах. Это образы, с которыми растет ребенок, а потом мы удивляемся числу детских суицидов.

Ужаснулась Лантратова и детской литературой: в пример она привела одно из произведений, в котором автор поощряет солдата-дезертира и "идеального мужчину-пацифиста". По ее словам, подобные произведения переведены на русский язык и издаются в РФ официально.

Альтернативные подходы

Прежний советский и российский опыт показал, что реализовать практику проведения психолого-педагогической экспертизы детских игр и игрушек невозможно. Об этом Москве 24 заявила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

"Такие проверки вводили в 1990-е годы несколько раз. И за весь период СССР было проведено всего 6 экспертиз, притом что тогда было более 100 тысяч наименований игр и игрушек. Процедуру отменили, потому как на анализ их всех могло понадобиться 75 лет", – указала специалист.

Запрос общества на игрушки, которые могли бы привить детям правильные ценности, действительно актуален. Однако его нельзя удовлетворить введением стандартов, пояснила Цицулина. По ее мнению, гораздо эффективнее было бы создать национально ориентированную продукцию такого типа.





Антонина Цицулина президент "Ассоциации предприятий индустрии детских товаров" В России можно выпустить игрушки, которые точно не будут вызывать вопросов ни у психологов, ни у родителей. У нас есть все возможности для их изготовления. Но регламентировать то, как с игрушкой будет взаимодействовать ребенок, не получится. Это возможно только в системе образования, и педагоги должны определять цели и задачи игры как средства воспитания.

Семейный психолог Надежда Резенова в разговоре с Москвой 24 отметила, что выбор подходящих для ребенка игрушек – ответственность, которая полностью лежит на родителях. Именно им следует приобретать продукцию, наиболее полезную с точки зрения детского развития.

Кроме того, игрушки, которые "кажутся неуместными взрослым", могут не быть таковыми для детей.

"В их сознании, как правил, возникают совершенно другие ассоциации, о которых мы ничего не знаем. Поэтому лучше разговаривать с ребенком и спрашивать: "А почему именно эта игрушка для тебя так важна?" – подчеркнула специалист.





Надежда Резенова семейный психолог Не вижу необходимости в дополнительных психолого-педагогических экспертизах. В целом каждая игрушка важна, поскольку позволяет малышу проживать и проигрывать любые эмоции. На понимании того, что игра – ведущая деятельность в жизни детей, построены все терапевтические практики.

По ее словам, главное, чтобы у ребенка были игрушки по возрастным потребностям. Например, дошкольникам требуется тактильность, которую легко получить благодаря пирамидкам и кубикам, а в более старшем возрасте детям следует переключаться на настольные игры, конструкторы и пазлы. Такая активность стимулирует кругозор, целостное восприятие и логику, формируя знания об окружающем мире, заключила Резенова.

