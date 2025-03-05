Депутат Лантратова призвала проверить работу компании Mattel

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуме призвали дать оценку работе компании игрушек Mattel. Соответствующее обращение в Минюст направила глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова (СРЗП), передает РИА Новости.

По словам парламентария, американская компания производит огромное количество игрушек в год. При этом Mattel финансировала Вооруженные силы Украины (ВСУ) с части своих доходов. Необходимо дать оценку ее работе и принимать какие-то меры, считает Лантратова.

Депутат также напомнила, что ранее в СССР существовал институт игрушки.

"Мы выступаем за возрождение института игрушки. Мы эту работу проводим с председателем комитета Госдумы по ЖКХ Сергеем Пахомовым", – сказала Лантратова.

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