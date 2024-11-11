Mattel извинилась за ведущую на порносайт опечатку на упаковке кукол Барби

Фото: mattel.com

Американский производитель кукол Барби Mattel извинился за опечатку на упаковке коллекционной серии, которая вела на порносайт, передает издание Daily Beast.

Покупателям Mattel посоветовала выбросить испорченные упаковки от кукол "Поющая Эльфаба". Серию посвятили выходу мюзикла "Злая" (Wicked) с певицей Арианой Гранде в главной роли. Однако вместо ссылки на сайт на упаковке оказался код, направляющий пользователя на сайт для взрослых с похожим названием.

Ранее компания запустила в продажу слепую Барби и темнокожую Барби с синдромом Дауна.

Из заявления компании следует, что новые куклы были созданы при содействии Американского фонда слепых и Национального общества людей с синдромом Дауна. У слепой Барби есть специальная трость, а на коробке шрифтом Брайля написано "Барби". Вторая кукла представлена с парой розовых очков, символизирующих людей с синдромом Дауна, у которых проблемы со зрением.