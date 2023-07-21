Более половины россиян заявили, что любовь к розовому цвету им привила кукла Barbie

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Более половины опрошенных россиян рассказали, что им нравится розовый цвет, любовь к которому, как и их стиль в одежде, им помогла сформировать кукла Barbie. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование, проведенное маркетплейсом Ozon.

Около трети респондентов заявили, что до сих пор хранят своих некогда купленных кукол, еще 21% добавили, что отдали игрушки собственным детям.

Часть опрошенных респондентов отметили, что все еще продолжают покупать кукол, несмотря на рост цен на них. Дети из нового поколения также предпочитают именно кукол Barbie, добавили аналитики.

Половина опрошенных считают, что куклы Barbie помогли им сформировать вкус в одежде и стиле, а также смогли привить интерес к ярким цветам в одежде, например к розовому. Причем выбор касается не только вещей, но и косметических средств.

"Этот тренд отмечается и в покупках на маркетплейсе Ozon: в начале июля рост продаж средств для макияжа, маникюра и педикюра в розовых оттенках составил 26% со дня выхода трейлера фильма Barbie", – отметили в компании.

Мировая премьера фильма "Барби" состоялась 19 июля 2023 года. В центре картины находятся Барби и Кен, которых сыграли Марго Робби и Райан Гослинг. Отмечается, что Барби выгнали из Барбиленда за несоответствие стандартам красоты, в связи с чем она и Кен вынуждены переехать в реальный мир и привыкнуть к нему.

Ранее сообщалось, что чаще всего в РФ завозят подделки под игрушки брендов Barbie, Lego, Angry Birds, L.O.L. Surprise, "Маша и Медведь", Hello Kitty. Так, про итогам прошлого года на российской границе изъяли порядка 8,2 миллиона контрафактных товаров, из которых 15%, или 1,2 миллиона, пришлось на детские товары.

До этого, в 2021 году Федеральная таможенная служба выявила на границе 7,2 миллиона подделок, из которых 2,3 миллиона приходилось на детские товары.



В Сети опубликовали тизер-трейлер к фильму "Барби"