Фильм "Барби" стал самым кассовым релизом Warner Bros.

Фото: кадр из фильма "Барби"; режиссер – Грета Гервиг; производство – Warner Bros. Pictures

Фильм "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях стал самым кассовым релизом кинокомпании Warner Bros., сместив последнюю часть "Гарри Поттера". Об этом сообщает Variety.

Финальная часть "Гарри Поттера", вышедшая в 2021 году, собрала в мировом прокате 1 341 511 219 долларов. В свою очередь, фильм "Барби" собрал 18,2 миллиона долларов только за последние выходные.

По версии издания, "Барби" может обогнать "Братьев Супер Марио в кино". Фильм появился в прокате в апреле 2023 года и собрал 1 359 114 753 доллара.

Ранее СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что Робби получит за главную роль в фильме "Барби" 50 миллионов долларов. По информации источника, в эту сумму включается зарплата актрисы за съемку в фильме, а также проценты с рекордных кассовых сборов кинокартины. Помимо этого, сообщалось, что Робби также принимала участие в продюсировании "Барби" через свою организацию LuckyChap Entertainment.



Фильм "Барби" запретили в Алжире