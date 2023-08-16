Фильм "Барби" сняли с проката в Алжире спустя месяц показа в кинотеатрах

Фото: кадр из фильма "Барби"; режиссер – Грета Гервиг; производство – Warner Bros. Pictures

В Алжире запретили показ фильма "Барби" спустя почти месяц после выхода на экраны кинотеатров. Об этом сообщает AP со ссылкой на издание 24H Algerie.

Выяснилось, что Минкульт страны направил всем дистрибьюторам уведомление с требованием оперативно убрать картину с проката. Причины такого решения не называются. По данным издания, фильм пропал из расписания начиная с 16 августа.

10 августа стало известно, что в Ливане и Кувейте запретили картину "Барби" из-за пропаганды ЛГБТ. Министр культуры страны Мухаммед Муртада заявил, что фильм противоречит религиозным ценностям и "пропагандирует гомосексуализм".

За 17 дней с момента выхода кинолента "Барби" собрала в мировом прокате рекордные миллиард долларов. Такого результата фильм смог достичь быстрее, чем другие проекты Warner Bros. Так, у картины "Гарри Поттер и Дары Смерти" на это ушло 19 дней.

Премьеры "Барби" и "Оппенгеймера" в России выйдут в онлайн-формате