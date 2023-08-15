Актриса Марго Робби заработала на "Барби" 50 миллионов долларов

Фото: кадр из фильма "Барби"; режиссер – Грета Гервиг; производство – Warner Bros. Pictures.

Актриса Марго Робби за главную роль в фильме Греты Гервиг "Барби" получит около 50 миллионов долларов, сообщает "Газета.ру", ссылаясь на источники Variety.

По информации источника, в эту сумму включается зарплата актрисы за съемку в фильме, а также проценты с рекордных кассовых сборов кинокартины. Сейчас фильм собрал уже более 1 миллиарда долларов по всему миру. Мировая премьера фильма прошла еще 21 июля.

В связи с этим Гервиг станет первой женщиной-режиссером, которая сняла кинокартину, собравшую самую большую сумму в прокате. После такого глобального успеха продюсеры "Барби" собираются снять вторую часть фильма.

Известно, что сама Марго также принимала участие в продюсировании "Барби" через свою организацию LuckyChap Entertainment.



Марго Робби — дважды номинантка на премию "Оскар" за фильмы "Я, Тоня" и "Скандал". Она стала известной после фильма Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит".

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