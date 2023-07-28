"Бум в России еще впереди": в чем секрет феноменального успеха фильма "Барби"

Фильм "Барби" собрал более 500 миллионов долларов всего за неделю мирового проката. В отечественных кинотеатрах официального релиза картины не будет из-за запрета голливудских студий. При этом в России, как и во всем мире, наблюдается повышенный интерес к вселенной Барби. Разбираемся, почему история куклы обрела такой успех.



Захватчица умов

Фото: кадр из фильма "Барби"; режиссер – Грета Гервиг; производство – Warner Bros. Pictures

Фильм "Барби", вышедший на экраны зарубежных кинотеатров 21 июля, за неделю мирового проката собрал более 500 миллионов долларов. Кроме того, картина с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях побила рекорд по выручке за первый понедельник показов в США. В этот день фильм собрал 26 миллионов долларов, превзойдя достижение "Темного рыцаря" Кристофера Нолана, который был лидером по этому показателю целых 15 лет.

Более того, "Барби" выиграла конкуренцию у новой ленты режиссера – "Оппенгеймер". Фильм также вышел на экраны 21 июля. По данным СМИ, Нолан был крайне недоволен таким соседством в прокате. В итоге "Оппенгеймер" к настоящему моменту собрал в кинотеатрах более 220 миллионов долларов. После выхода "Барби" повсеместно наблюдается взрывной рост интереса к миру куклы. Например, в Сети появился тренд на яркие блюда. В частности, итальянский блогер Анджело Коассин показал своей многомиллионной аудитории приготовленную пасту розового оттенка. Вместе с тем в Екатеринбурге состоялась тематическая вечеринка в стиле Барби.

Не обошли моду на вселенную куклы и производители одежды. Испанский бренд Zara выпустил коллекцию образов, косметики и домашнего декора по мотивам фильма. Причем в линейке есть как женская, так и мужская одежда, вдохновленная внешним видом спутника главной героини – Кеном. Официального проката "Барби" в России не будет из-за отказа голливудских студий работать на отечественном рынке. Предположительно, фильм доберется до российской публики не раньше осени.

Ранее в РФ голливудские новинки почти сразу появлялись на больших экранах по схеме так называемого предсеансового обслуживания. В ее рамках зрителю продают билет на короткометражный или документальный фильм с официальным прокатным удостоверением, а перед ним как бы бесплатно показывают американский блокбастер. Однако, по данным СМИ, голливудские кинокомпании смогли вычислить продавцов и схему поставок пиратских копий своих картин для российских кинотеатров. Поэтому теперь россиянам придется ждать релиза "Барби" в онлайн-формате на цифровых платформах, что занимает продолжительное время.

Известно, что в дубляже ленты примет участие актриса Татьяна Шитова, которая озвучила несколько героинь Марго Робби в других картинах. При этом ее директор Давид Валиани рассказал, что это делается "чисто фанатски" и не для "каких-то кинотеатров или еще чего-то".



Гениальная работа?

Фото: кадр из фильма "Барби"; режиссер – Грета Гервиг; производство – Warner Bros. Pictures

Фильм "Барби" написан и снят так, что просто обречен на успех. Об этом Москве 24 рассказал член совета Гильдии маркетологов Николас Коро, которому удалось посмотреть картину.

По его словам, "Барби" относится к проектам для кидалтов – так называют тех, кто во взрослой жизни сохранил свои детские и юношеские увлечения. У подобных фильмов огромные шансы на всемирную популярность, подчеркнул эксперт.





Николас Коро член совета Гильдии маркетологов За ширмой фильма для семейного просмотра идет очень грамотная сценарная работа. Это заставляет взрослых пойти в кино якобы для того, чтобы дети посмотрели новинку и получили удовольствие. Но на самом деле родители хотят посмеяться над скрытыми смыслами, которые авторы вставляют в тексты. Они непонятны ребенку и в то же время не вынуждают цензоров поднимать возрастную планку картины.

Еще одна составляющая успеха – дуэт Марго Робби и Райана Гослинга. В особенности это касается исполнительницы главной роли, которая известна своей феминистической позицией и продвигает эти идеи через кино, обратил внимание эксперт.

"Ее трансформации, по сути, не произошло: хорошая актриса не изменила свое амплуа, а просто перекрасилась в розовый цвет. И как фабула сюжета, по которому Барби изгоняют из Барбиленда из-за того, что она недостаточно "барбисткая", уже предвосхитило любопытство, что же в итоге с ней произойдет", – рассказал маркетолог.

Также эксперт назвал успехом картины умение держать баланс, чтобы яркий мир не надоедал при просмотре.





Николас Коро член совета Гильдии маркетологов Именно в тот психологический момент, когда начинает тошнить от обилия розового цвета, чтобы не принудить публику выйти из зала, включается ироничный текстовой контент. И зритель вновь начинает смотреть происходящее с интересом. В этом плане, если смотреть фильм с секундомером, можно аплодировать его маркетинговой составляющей. Здесь есть понимание того, как ведет себя среднестатистический зритель, когда карамель уже начинает литься из ушей.

Рассуждая о буме интереса к вселенной Барби, маркетолог предположил, что пик этого явления в России и других странах, куда фильм доберется позднее, еще впереди.

"Весь период до выхода картины будет считаться предвестником премьеры. Поэтому в ближайшие три месяца стоит ждать моду на вечеринки, меню, интерьеры и прочее в розовом стиле. Вне всякого сомнения, бум Барби в России еще впереди", – считает эксперт.

Кроме того, вскоре стоит ожидать подъема продаж кукол, в том числе в образах Марго Робби и Райана Гослинга. С большой долей вероятности, это произойдет, когда прокат картины естественным путем пойдет на спад, чтобы поддержать интерес к теме, заключил маркетолог.

