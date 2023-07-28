"Бум в России еще впереди": в чем секрет феноменального успеха фильма "Барби"

Фильм "Барби" собрал более 500 миллионов долларов всего за неделю мирового проката. В отечественных кинотеатрах официального релиза картины не будет из-за запрета голливудских студий. При этом в России, как и во всем мире, наблюдается повышенный интерес к вселенной Барби. Разбираемся, почему история куклы обрела такой успех.
Захватчица умов
Фильм "Барби", вышедший на экраны зарубежных кинотеатров 21 июля, за неделю мирового проката собрал более 500 миллионов долларов. Кроме того, картина с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях побила рекорд по выручке за первый понедельник показов в США. В этот день фильм собрал 26 миллионов долларов, превзойдя достижение "Темного рыцаря" Кристофера Нолана, который был лидером по этому показателю целых 15 лет.
Более того, "Барби" выиграла конкуренцию у новой ленты режиссера – "Оппенгеймер". Фильм также вышел на экраны 21 июля. По данным СМИ, Нолан был крайне недоволен таким соседством в прокате. В итоге "Оппенгеймер" к настоящему моменту собрал в кинотеатрах более 220 миллионов долларов. После выхода "Барби" повсеместно наблюдается взрывной рост интереса к миру куклы. Например, в Сети появился тренд на яркие блюда. В частности, итальянский блогер Анджело Коассин показал своей многомиллионной аудитории приготовленную пасту розового оттенка. Вместе с тем в Екатеринбурге состоялась тематическая вечеринка в стиле Барби.
Не обошли моду на вселенную куклы и производители одежды. Испанский бренд Zara выпустил коллекцию образов, косметики и домашнего декора по мотивам фильма. Причем в линейке есть как женская, так и мужская одежда, вдохновленная внешним видом спутника главной героини – Кеном. Официального проката "Барби" в России не будет из-за отказа голливудских студий работать на отечественном рынке. Предположительно, фильм доберется до российской публики не раньше осени.
Ранее в РФ голливудские новинки почти сразу появлялись на больших экранах по схеме так называемого предсеансового обслуживания. В ее рамках зрителю продают билет на короткометражный или документальный фильм с официальным прокатным удостоверением, а перед ним как бы бесплатно показывают американский блокбастер. Однако, по данным СМИ, голливудские кинокомпании смогли вычислить продавцов и схему поставок пиратских копий своих картин для российских кинотеатров. Поэтому теперь россиянам придется ждать релиза "Барби" в онлайн-формате на цифровых платформах, что занимает продолжительное время.
Известно, что в дубляже ленты примет участие актриса Татьяна Шитова, которая озвучила несколько героинь Марго Робби в других картинах. При этом ее директор Давид Валиани рассказал, что это делается "чисто фанатски" и не для "каких-то кинотеатров или еще чего-то".
Гениальная работа?
Фильм "Барби" написан и снят так, что просто обречен на успех. Об этом Москве 24 рассказал член совета Гильдии маркетологов Николас Коро, которому удалось посмотреть картину.
По его словам, "Барби" относится к проектам для кидалтов – так называют тех, кто во взрослой жизни сохранил свои детские и юношеские увлечения. У подобных фильмов огромные шансы на всемирную популярность, подчеркнул эксперт.
Еще одна составляющая успеха – дуэт Марго Робби и Райана Гослинга. В особенности это касается исполнительницы главной роли, которая известна своей феминистической позицией и продвигает эти идеи через кино, обратил внимание эксперт.
"Ее трансформации, по сути, не произошло: хорошая актриса не изменила свое амплуа, а просто перекрасилась в розовый цвет. И как фабула сюжета, по которому Барби изгоняют из Барбиленда из-за того, что она недостаточно "барбисткая", уже предвосхитило любопытство, что же в итоге с ней произойдет", – рассказал маркетолог.
Также эксперт назвал успехом картины умение держать баланс, чтобы яркий мир не надоедал при просмотре.
Рассуждая о буме интереса к вселенной Барби, маркетолог предположил, что пик этого явления в России и других странах, куда фильм доберется позднее, еще впереди.
"Весь период до выхода картины будет считаться предвестником премьеры. Поэтому в ближайшие три месяца стоит ждать моду на вечеринки, меню, интерьеры и прочее в розовом стиле. Вне всякого сомнения, бум Барби в России еще впереди", – считает эксперт.
Кроме того, вскоре стоит ожидать подъема продаж кукол, в том числе в образах Марго Робби и Райана Гослинга. С большой долей вероятности, это произойдет, когда прокат картины естественным путем пойдет на спад, чтобы поддержать интерес к теме, заключил маркетолог.
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