Warner Bros. призвала не искать политической подоплеки в карте в фильме "Барби"

Фото: кадр из фильма "Барби"; режиссер – Грета Гервиг; производство – Warner Bros., Heyday Films, LuckyChap Entertainment, Mattel Films, Mattel Inc.

В новом трейлере фильма "Барби" была показана карикатурная карта, которая вызвала серьезные споры и даже отмену проката картины в некоторых странах. В компании Warner Bros. призвали не искать политической подоплеки в этой карте.

"Карта в Барбиленде – это детский рисунок мелками. Эти каракули изображают воображаемое путешествие Барби из Барбиленда в "реальный мир". Они не были предназначены для того, чтобы сделать какое-либо заявление", – сообщил представитель Warner Bros. изданию Variety.

По информации журналистов, детской картой возмутились, в частности, во Вьетнаме. Так, местный департамент кино уследил на этой карте так называемую "линию девяти пунктиров" – это линия, которую использует Китай для определения его территориальных требований в Южно-Китайском море.

Вьетнамские власти, в свою очередь, оспаривают эти претензии и считают, что они нарушают суверенитет страны.

Таким образом, во Вьетнаме запретили прокат фильма "Барби". Позже о возможном запрете картины также сообщили на Филиппинах.

Ранее сообщалось, что фильм "Индиана Джонс и колесо судьбы" по сравнению с другими частями франшизы показал неожиданно низкие результаты кассовых сборов по итогам первых трех дней проката. Он вышел 30 июня и заработал в США 60 миллионов долларов.

До этого стало известно, что кассовые сборы фильма о супергерое "Флэш", снятого американским кинорежиссером Энди Мускетти, составили 216,5 миллиона долларов за две недели с момента выхода картины на большие экраны 16 июня.

Фильм "Барби" запретили во Вьетнаме