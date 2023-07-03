Фильм "Индиана Джонс и колесо судьбы" показал неожиданно низкие результаты сборов

кадр из фильма "Индиана Джонс и колесо судьбы"; режиссер – Джеймс Мэнголд; производство – Lucasfilm Ltd., Paramount Pictures, Walt Disney Pictures

Фильм "Индиана Джонс и колесо судьбы" по сравнению с другими частями франшизы показал неожиданно низкие результаты кассовых сборов по итогам первых трех дней проката. Он вышел 30 июня и заработал в США 60 миллионов долларов. Об этом сообщает американский портал The Numbers со ссылкой на данные проката.

По информации Deadline, в международном прокате за первые выходные картина собрала 130 миллионов долларов, что является на 10 миллионов ниже прогнозов. Это считается "катастрофическим результатом для финала всей эпопеи". При этом бюджет фильма составил более 300 миллионов долларов.

Добавляется, что эпизод "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", который поклонники любят меньше всего, показал в свое время результат лучше. Тогда за первые выходные он собрал 271 миллион долларов.

Кинокритики объясняют провал тем, что создатели "не приложили никаких усилий, чтобы сделать его привлекательным для аудитории младше 40 лет". При этом компания Disney, продюсировавшая фильм, заявляла, что зрители до 35 лет – это 42% их потенциальной аудитории.

Мировая премьера кинокартины "Индиана Джонс и колесо судьбы" прошла 18 мая 2023 года на 76-м Каннском фестивале. Ее режиссером выступил Джеймс Мэнголд, главную роль исполнил Харрисон Форд. 80-летний актер вернулся к ней в пятый раз.

Сюжет новой части построен на поиске артефакта. Форд играет героя как в молодости, так и в пожилом возрасте.

Ранее сообщалось, что кассовые сборы фильма о супергерое "Флэш" составили 216,5 миллиона долларов за две недели с момента выхода картины на большие экраны 16 июня. Предполагаемый бюджет фильма о самом быстром супергерое из вселенной комиксов DC составил около 200–220 миллионов долларов.

До этого новый мультфильм Pixar "Элементарно" показал худший старт в США за всю историю студии. Мультфильм показали в 17 странах, не считая США, общая сумма сборов составила 44,5 миллиона долларов. На домашнем прокате "Элементарно" собрал 25,9 миллиона долларов.

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