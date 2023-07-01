Два новых фильма по гардемаринам выйдут в РФ этой осенью

Фото: кадр из фильма "Гардемарины 1787. Мир"; режиссер – Светлана Дружинина; производство – Сагиттариус - Д

Два новых фильма из серии о гардемаринах выйдут в российский прокат предстоящей осенью. Об этом сообщил актер Дмитрий Харатьян, выступая на площадке "Знание.Лекторий" на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге.

"Четвертый фильм [серии], который называется "Гардемарины 1787. Мир" выходит 5 октября. <...> А второй фильм, который называется "Гардемарины 1787. Война" выходит 16 ноября", – сказал артист.

Харатьян рассказал, что в первом фильме главными героями будут дети. При этом к своим ролям в обоих картинах вернутся он сам, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, а также Михаил Боярский, персонажа которого воскресят.

Ранее стало известно, что в этом году в российских кинотеатрах покажут новый полнометражный мультфильм Хаяо Миядзаки "Как поживаете?". Он в то же время станет последней картиной режиссера. Мировая премьера запланирована на 14 июля.

