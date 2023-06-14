Режиссер "Логана" снимет фильм о первых людях с Силой по "Звездным войнам"

Кадр из фильма: "Звездные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза"; режиссер – Джордж Лукас; производство – Lucasfilm Ltd.

Режиссер "Логана" и "Ford против Ferrari" Джеймс Мэнголд снимет новую часть "Звездных войн", посвященную первым адептам Силы. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на компанию Lucasfilm.

По информации издания, Lucasfilm объявила о назначении Мэнголда в апреле, в День "Звездных войн". Изначально сообщалось, что фильм будет посвящен первым джедаям, но позже режиссер внес ясность в идею картины.

"Я хочу быть частью саги, но не хочу ограничивать себя лором вселенной. Как-то я спросил, можем ли мы создать что-то вроде "десяти заповедей Силы". Своего рода это история происхождения того, как Силу нашли, пытались ее обуздать", – объяснил он.

Дата начала съемок картины еще неизвестна, как и дата ее выхода.

Ранее стало известно, что премьера сериала "Асока" по вселенной "Звездных войн" состоится 23 августа. Он появится на платформе Disney+, эпизоды будут выходить каждую среду. Главная роль досталась актрисе Розарио Доусон, в сериале также снялись Мэри Элизабет Уинстэд, Ларс Миккельсен, Иванна Сахно и другие.

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