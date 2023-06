Фото: кадр из мультфильма "Чарли и фантастическая четверка"; режиссер – Шон Патрик О’Рейли; производство – Arcana Studio

В российский прокат 6 июля выйдет мультфильм "Чарли и фантастическая четверка" режиссера Шона Патрика О'Рейли, который известен картинами "Остров монстров", "Риф. Новые приключения" и "Говард и королевство хаоса", передает "Газета.ру".

Главным персонажем картины является бездомный сирота и мелкий вор Чарли. По сюжету, он попадает в другой мир, чтобы помочь супергероям побороть отрицательных персонажей.

Чарли сразится с темным магом, который захотел уничтожить древо жизни, так как одна из волшебных масок по какой-то причине наделила светлой силой именно его. Герою предстоит пройти большое количество испытаний для спасения мира. В финале Чарли поймет, кто он такой на самом деле.

В мультфильме история волшебных масок имеет реальный прототип. В 1929 году китайский фермер, который копал колодец в Гуанхане, обнаружил коллекцию цельных нефритовых артефактов. Археологи не смогли найти ответы по факту нахождения артефактов. Только спустя 60 лет ученые узнали о существовании похожих находок.

В 1986 году рабочие кирпичного завода случайно обнаружили место, где хранились реликвии из слоновой кости, нефрита, бронзы и золота. Вскоре было найдено еще одно захоронение с тысячами артефактов. Согласно радиоуглеродному анализу, все сокровища относятся к 12–11 векам до нашей эры.

Ученых такие находки впечатляли размерами – 1,32 метра в ширину и 0,72 метра в высоту. По мнению специалистов, они нужны были для украшения храмов. Однако точное их предназначение неизвестно.

Ранее сообщалось, что новый полнометражный анимационный фильм японского режиссера, основателя студии Ghibli Хаяо Миядзаки How do you live? (Kimi wa dou ikiru ka?) покажут в российских кинотеатрах в 2023 году.

Анимационный фильм был создан по одноименной книге Есино Гэндзабуро. Его мировая премьера запланирована на 14 июля этого года. Точная дата в России пока неизвестна.

