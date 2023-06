Новый фильм Хаяо Миядзаки выйдет в российских кинотеатрах в этом году

Фото: Photo by Chris Pizzello/Invision/AP

Новый полнометражный анимационный фильм японского режиссера, основателя студии Ghibli Хаяо Миядзаки How do you live? (Kimi wa dou ikiru ka?) покажут в российских кинотеатрах в 2023 году. Об этом сообщается в телеграм-канале кинопрокатной компании "Русский Репортаж".

"Компания "Русский Репортаж" приобрела права на новый анимационный фильм Хаяо Миядзаки. Японская студия Ghibli отмечает, что на данный момент это крупнейший ее продукт, и он станет последней картиной 82-летнего Миядзаки", – говорится в сообщении.

Анимационный фильм был создан по одноименной книге Есино Гэндзабуро. Его мировая премьера запланирована на 14 июля этого года. Точная дата в России пока неизвестна.

До этого сообщалось, что мультфильмы японского режиссера-мультипликатора Хаяо Миядзаки станут недоступны в России с июня. Как уточнили источники, дистрибьютор не смог договориться о продлении прав.

Также стало известно, что компания Russian World Vision приобрела права на фильмы японского режиссера Хаяо Миядзаки и вернет их в прокат. Как уточнили в российской компании, были получены права на 22 фильма золотой библиотеки студии Ghibli, созданной Хаяо Миядзаки и Исао Такахатой в 1985 году.

