Мультфильмы Хаяо Миядзаки станут недоступны в онлайн-кинотеатрах РФ с 1 июня – СМИ

кадр из фильма "Мой сосед Тоторо"; режиссер – Хаяо Миядзаки; производство – Nibariki, Studio Ghibli, Tokuma Japan Communications Co. Ltd.

Мультфильмы японского режиссера-мультипликатора Хаяо Миядзаки, снятые студией Ghibli, с июня станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в отрасли.

"Да, права на контент студии Ghibli у дистрибьютера истекают, им не удалось их продлить", – сообщил собеседник агентства.

Ранее на страницах мультфильмов студии в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" появились уведомления о доступе к картинам до 31 мая. Среди них "Унесенные призраками", "Ходячий замок", "Мой сосед Тоторо" и другие. Сейчас все эти фильмы стоят на "Кинопоиске" по одному рублю.

Студия Ghibli работает с 1985 года. Миядзаки стал первым режиссером анимационного кино, получившим премию Японской киноакадемии за лучший фильм года ("Принцесса Мононоке", 1997). Помимо прочих наград, на счету режиссера есть "Оскар", полученный им в 2003 году.

До этого стало известно, что в конце июля 2023 выйдет новый сезон "Футурамы". Порядка 10 эпизодов будут выходить по одному раз в неделю. Новый сезон станет восьмым в коллекции американского мультсериала.

