Про Золушку снимут фильм ужасов

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Студия ChampDog Films планирует снять хоррор "Проклятие Золушки". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на материал издания Bloody Disgusting.

Как сообщила режиссер и продюсер картины Луиза Уоррен, по сюжету, Золушка станет виновной в нескольких смертях. Роль сказочной героини исполнит актриса Келли Райан Сэнсон.

Съемки планируют начать в июне в Великобритании. По предварительным данным, картина выйдет в прокат в октябре 2023 года.

Ранее кассовые сборы экшен-франшизы "Джон Уик", в котором главную роль сыграл актер Киану Ривз, преодолели отметку в один миллиард долларов в мировом прокате. Самой успешной картиной стала четвертая часть Джона Уика, кассовые сборы которой составили 425,3 миллиарда долларов. Общая сумма сборов всех фильмов составила 1,011 миллиарда долларов.

