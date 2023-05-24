20:10Культура
Про Золушку снимут фильм ужасов
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Студия ChampDog Films планирует снять хоррор "Проклятие Золушки". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на материал издания Bloody Disgusting.
Как сообщила режиссер и продюсер картины Луиза Уоррен, по сюжету, Золушка станет виновной в нескольких смертях. Роль сказочной героини исполнит актриса Келли Райан Сэнсон.
Съемки планируют начать в июне в Великобритании. По предварительным данным, картина выйдет в прокат в октябре 2023 года.
Ранее кассовые сборы экшен-франшизы "Джон Уик", в котором главную роль сыграл актер Киану Ривз, преодолели отметку в один миллиард долларов в мировом прокате. Самой успешной картиной стала четвертая часть Джона Уика, кассовые сборы которой составили 425,3 миллиарда долларов. Общая сумма сборов всех фильмов составила 1,011 миллиарда долларов.
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