В России впервые появится формат интерактивной игры в кинотеатрах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Киножурнал "МУЛЬТ в кино" впервые в РФ введет формат интерактивной игры в кинотеатрах. Об этом рассказали в пресс-службе медиахолдинга "Цифровое Телевидение".

Отмечается, что новый формат был создан для развития внимания у детей, а также вовлечения их родителей в семейный просмотр. Презентация обновленного киножурнала состоится 23 апреля в рамках анимационной секции "Мультвселенная" на Московском международном кинофестивале (ММКФ) в киноцентре "Октябрь".

В пресс-службе добавили, что уже с 20 мая в новых выпусках журнала появится игра-бродилка. Ее действия будут разворачиваться в городе Мультимир, а дети и родители смогут изучить три новые локации – Волшебный лес, Чудесный город и Башню победителей.

"Мы очень старались придумать что-то яркое, увлекательное, красочное, а также полезное и интересное, что обязательно занимало бы без исключения всех наших зрителей", – отметила генеральный продюсер телеканала "МУЛЬТ", куратор анимационной программы ММКФ Татьяна Цыварева.

Она выразила надежду на то, что новый город и приключения "оживших фишек" понравятся как детям, так и их родителям, а их дальнейшие совместные походы на "Мульт в кино" станут еще более ярким и ожидаемым событием.

Перед тем, как будут продемонстрированы новые выпуски киножурнала, на экранах кинотеатра появится специальный QR-код. При его сканировании зрители попадут на сайт, где им необходимо зарегистрироваться, уточнили в пресс-службе.

Правила игры будут озвучиваться перед каждым выпуском киножурнала, а после появления на экране игрового кубика "ожившие фишки" смогут начать свое путешествие по новым мирам вселенной для выполнения заданий, сказали представители компании.

В пресс-службе резюмировали, что если дети смогут выполнить все задания, у них появятся специальные баллы, которые можно обменять на призы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что московские мультфильмы смотрят дети и родители по всему миру. Он отметил, что столичная мультипликация популярна на Шри-Ланке, в Китае, Турции и во многих других странах. Мэр подчеркнул, что власти города помогают столичным кинокомпаниям и студиям анимации зарекомендовать себя на зарубежных рынках.

