Тизер фильма "Убийцы цветочной луны" с Ди Каприо и Де Ниро появился в Сети

Видео: YouTube/Apple TV

В Сети появился тизер предстоящего фильма американского кинорежиссера Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" в жанре триллер и вестерн.

Повествование развернется в начале XX века в индейской резервации в округе Осейдж, штат Оклахома. По сюжету на территории племени индейцев была обнаружена нефть. На место отправили агентов ФБР, чтобы расследовать убийства индейцев, которые быстро разбогатели.

В главных ролях снялись Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. Для последнего это станет десятый полнометражный проект у Мартина Скорсезе. Ди Каприо же работает с этим режиссером уже в шестой раз. Кроме того, в фильме снялись Скотт Шеперд, Джесси Племонс, Брендан Фрейзер и Джон Литгоу.

Картину представят на 76-м Каннском кинофестивале вне основного конкурса.

Отмечалось, что фильм "Убийцы цветочной луны" займет вторую строчку в личном рейтинге Скорсезе по продолжительности. В общей сложности хронометраж составит 3 часа 26 минут. Это на три минуты меньше, чем у его предпоследней картины.