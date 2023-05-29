В Совфеде предложили не защищать права авторов зарубежного кино при показе в РФ

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Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов и его первый заместитель Алексей Синицын разработали законопроект, которым предлагается до 2025 года не защищать права авторов зарубежных фильмов из недружественных стран при показах этих картин в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Уточняется, что речь идет о нормах Гражданского кодекса РФ, которые определяют правила использования результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта, защиту исключительных прав автора на результаты интеллектуальной деятельности, а также ответственность за нарушение этих прав.

По словам Кутепова, предлагаемая мера схожа с той, которая разрешает параллельный импорт товаров в Россию, однако касается других статей ГК РФ.

Так, подобная инициатива позволит кинотеатрам выйти на уровень безубыточности, что поможет сохранить этот сегмент по экономическим показателям и показателям занятости.

Однако все необходимые отчисления в Фонд кино и Российское авторское общество со стороны кинотеатров и телеканалов остаются в силе, добавил Кутепов.

Ранее сообщалось, что компания Russian World Vision приобрела права на фильмы японского режиссера Хаяо Миядзаки и вернет их в прокат. Как уточнили в российской компании, были получены права 22 фильма золотой библиотеки студии Ghibli, созданной Хаяо Миядзаки и Исао Такахатой в 1985 году.

До этого в России призвали разработать правила показа зарубежного кино, чтобы не допустить разрушения института авторских прав. Речь идет о фильмах, которые не находятся в российском прокате официально.