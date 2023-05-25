В РФ призвали разработать правила показа зарубежного кино без лицензии

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В России призвали разработать правила показа зарубежного кино, чтобы не допустить разрушения института авторских прав. С таким заявлением выступил глава управления по общественным проектам при президенте РФ Сергей Новиков.

Речь идет о фильмах, которые не находятся в российском прокате официально, уточнил он.

"Мы не можем бесконечно находиться в серой зоне с точки зрения показа иностранных фильмов, если они сюда официально не пришли за прокатным удостоверением. Сейчас полгода пока мы пытаемся нащупать инструментарий, как легализовать на территории РФ", – цитирует Новикова РИА Новости.

По его мнению, необходимо утвердить определенные правила, чтобы не поощрять нарушение авторских прав в обществе. Он предупредил, что в противном случае креативные индустрии столкнутся с негативными последствиями.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал скачивать пиратские версии фильмов и музыки западных стриминговых сервисов, переставших работать в России. По его словам, это необходимо, чтобы нанести таким сервисам серьезный урон, довести их до банкротства.

До этого он допустил, что принятие правил об использовании интеллектуальной собственности Запада без лицензии будет ответом на антироссийские санкции.

