Доходы пиратских киносайтов в РФ упали на 10% в 2022 году

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По итогам прошлого года доходы российских сайтов с пиратскими фильмами и сериалами упали почти на 10%, до 45 миллионов долларов. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные компании F.A.С.С.T.

Ожидается, что в этом году объем рынка нелегальных киносервисов может сократиться аналогичным образом уже до 40 миллионов долларов. Специалисты связывают такую тенденцию с уходом из России некоторых букмекеров, например, Bet365 и GG.Bet, которые являются основными рекламодателями таких сайтов.

Другая проблема "пиратов" заключается в трудностях с финансовыми переводами между странами, что привело к падению средней стоимости показа рекламы на таких сайтах на 18%.

Также аналитики заметили, что по итогам 2022 года число сайтов с пиратским русскоязычным контентом сократилось на 42,2%, до 119 тысяч.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал скачивать пиратские версии фильмов и музыки западных стриминговых сервисов, переставших работать в России. По его словам, это необходимо, чтобы нанести таким сервисам серьезный урон, довести их до банкротства.

