В США изменят требования к претендентам на "Оскар"

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Американская Киноакадемия внесет изменения в требования для выдвижения на "Оскар" в номинации "Лучший фильм" с 2025 года, пишет The Hollywood Reporter.

После этого на награду в этой категории смогут претендовать лишь те фильмы, которые больше недели шли в прокате. Таким образом Киноакадемия хочет поддержать кинотеатры в условиях существования платформ для стриминга.

Прокат картины, которая хочет стать обладателем "Оскара" в 2025 году, должен завершиться не позднее 24 января 2025.

Ранее российский режиссер Никита Михалков заявил, что в отправке отечественных кинолент на премию "Оскар" нет смысла. По его словам, в стране следует развивать собственный стиль в кино, а не соответствовать трендам. Деятель также выступил за создание Евразийской академии кино.