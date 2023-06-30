Фильм "Флэш" окупил производственный бюджет через две недели после выхода в прокат

Фото: кадр из фильма "Флэш"; режиссер – Андрес Мускетти; производство – Warner Bros. Pictures

Кассовые сборы фильма о супергерое "Флэш", снятого американским кинорежиссером Энди Мускетти, составили 216,5 миллиона долларов за две недели с момента выхода картины на большие экраны 16 июня. Об этом сообщает Collider.

Отмечается, что кинокартине потребовались 14 дней проката для того, чтобы полностью вернуть затраченные на съемки средства. Предполагаемый бюджет фильма о самом быстром супергерое из вселенной комиксов DC составил около 200–220 миллионов долларов.

При этом окончательно окупившейся ленту нельзя назвать, так как полученная в прокате сумма не учитывает средства, которые были выделены на продвижение "Флэша". В материале указано, что на это было потрачено порядка 150 миллионов долларов, из чего следует, что для полной окупаемости фильму необходимо собрать примерно 400 миллионов долларов.

В публикации добавили, что за две недели проката в Северной Америке "Флэш" не смог преодолеть отметку в 100 миллионов долларов, набрав 93,1 миллиона доллара в данный момент. Порядка 123,3 миллиона долларов кинокартина собрала за рубежом, отметили в издании.

Главного героя Барри Аллена, который является супергероем Флэшем, сыграл американский актер и музыкант Эзра Миллер. Также в актерский состав вошли Майкл Китон, Бен Аффлек, Майкл Шеннон и другие.

По сюжету фильма Барри Аллен использует свою суперскорость для изменения событий, произошедших в прошлом, однако в результате попытки спасти свою семью он создает мир, в котором нет супергероев, в связи с чем Флэш вынужден спасать свою жизнь и жизни других людей.

Ранее британский актер Том Холланд заявлял, что работу над новой частью фильма о супергерое Человеке-пауке приостановили в знак солидарности сценаристам, бастующим за улучшение условий труда в США. При этом раскрывать подробности новой части проекта Холланд не стал.

В поддержку сценаристов до этого приостановили работу над новыми сезонами сериалы "Очень странные дела", "Благие намерения", "Звездный путь" и другие.



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