Кристофер Нолан оказался недоволен, что "Оппенгеймер" выйдет в один день с "Барби" – СМИ

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Кинорежиссеру Кристоферу Нолану не понравилось, что его предстоящий фильм "Оппенгеймер" выйдет в один день с "Барби". Об этом сообщает Insider со ссылкой на источники.

Обе картины выпустят в мировом прокате 21 июля. Издание сообщает, что обычно середина июля в кинобизнесе известна как "выходные Нолана", поскольку именно в эти сроки режиссер выпускает свои лучшие фильмы.

По информации журналистов, некоторые сообщества кинотеатров, у которых налажены хорошие отношения с Ноланом, пытались убедить Warner Bros. перенести дату выхода своего фильма "Барби", чтобы не составлять конкуренцию "Оппенгеймеру". Однако компания так и не согласилась сдвигать дату премьеры.

Ранее в новом трейлере фильма "Барби" была показана карикатурная карта, которая вызвала серьезные споры и даже отмену проката картины в некоторых странах. В компании Warner Bros. призвали не искать политической подоплеки в этой карте.

В частности, детской картой возмутились во Вьетнаме. Так, местный департамент кино уследил на этой карте так называемую "линию девяти пунктиров" – это линия, которую использует Китай для определения его территориальных требований в Южно-Китайском море.

Вьетнамские власти, в свою очередь, оспаривают эти претензии и считают, что они нарушают суверенитет страны.

Фильм "Барби" запретили во Вьетнаме