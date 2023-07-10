Фильм "Мастер и Маргарита" выйдет на экраны 25 января 2024 года

кадр из фильма "Мастер и Маргарита"; режиссер – Михаил Локшин; производство – Марс Медиа

Фильм "Мастер и Маргарита" по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова выйдет на экраны 25 января 2024 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинопрокатной компании "Атмосфера кино".

Отмечается, что изначально картина носила название "Воланд". В конце апреля компания "Марс медиа", которая занимается производством фильма, сообщила новое название.

По информации издания, режиссером картины выступил Михаил Локшин, известный по работе "Серебряные коньки". Роли исполнили Евгений Цыганов, Аугуст Диль, Юлия Снигирь, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Юрий Колокольников, Игорь Верник и другие.

Добавляется, что сюжет построен вокруг писателя, оказавшегося в центре литературного скандала, в результате которого его спектакль снимают с репертуара, а коллеги перестают с ним общаться. Затем автор встречает Маргариту, становящуюся его музой, и начинает писать новый роман. Его героем становится загадочный Воланд.

Ранее сообщалось, что два новых фильма из серии о гардемаринах выйдут в российский прокат этой осенью. В одном из фильмов главными героями станут дети. К своим ролям вернутся Александр Домогаров, Михаил Мамаев и Михаил Боярский.

Также 6 июля в российский прокат вышел мультфильм "Чарли и фантастическая четверка". Главный персонаж картины – бездомный сирота и мелкий вор Чарли. По сюжету, он попадает в другой мир, чтобы помочь супергероям побороть отрицательных персонажей.

В российский прокат вышел сериал "Библиотекарь"