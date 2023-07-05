Режиссер Федерико Альварес завершил съемки новой части "Чужого"

Фото: кадр из фильма "Чужой. Вторжение", режиссер – Фред Сирл, производство – Великобритания

Съемки новой части франшизы "Чужой" режиссера Федерико Альвареса под рабочим названием "Чужой: Ромул" были завершены, сообщает Life.ru со ссылкой на издание Collider.

Отмечается, что новый фильм станет девятой частью киносерии о пришельцах-ксеноморфах. При этом он не будет связан с предыдущими эпизодами. Журналисты выразили мнение, что такой подход поможет привлечь аудиторию, которая не знакома с историей киновселенной.

Подробности о сюжете "Чужого" не разглашаются. В съемках проекта приняли участие Кэйли Спэни, Изабела Мерсед и Дэвид Джонссон Фрэй.

Ранее сообщалось, что сериал "Счастливы вместе" получит продолжение. По словам исполнителя главной роли Виктора Логинова, это будет другая история, "в духе нашего времени". Актер отметил, что считал невозможным возвращение Букиных на телеэкраны, но рад произошедшему.

Производством сериала проекта занимается телеканал ТНТ совместно с "Кинокомпанией братьев Андреасян".

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