В российском прокате снова покажут фильм "Стрингер"

В России в повторном прокате покажут фильм "Стрингер". Главную роль в картине исполнил актер Джейк Джилленхол.

По сюжету безработный Луис открывает для себя мир неофициальных репортеров – стрингеров. Он покупает камеру и полицейскую рацию, нанимает партнера и начинает снимать события на улицах. В итоге они пользуются успехом в местной телекомпании, но герой Джилленхола хочет новых высот. Ради успеха он готов пойти на что угодно, даже на то, чтобы самому создать новость.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.