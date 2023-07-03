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Культура

В российском прокате снова покажут фильм "Стрингер"

В российском прокате снова покажут фильм "Стрингер"

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В России в повторном прокате покажут фильм "Стрингер". Главную роль в картине исполнил актер Джейк Джилленхол.

По сюжету безработный Луис открывает для себя мир неофициальных репортеров – стрингеров. Он покупает камеру и полицейскую рацию, нанимает партнера и начинает снимать события на улицах. В итоге они пользуются успехом в местной телекомпании, но герой Джилленхола хочет новых высот. Ради успеха он готов пойти на что угодно, даже на то, чтобы самому создать новость.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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