Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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17 июня, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Александр Олешко

"Откройте, Давид": Александр Олешко

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Давид Виннер встретился с актером, телеведущим, заслуженным артистом России Александром Олешко, который блестяще сыграл роль "русского Гамлета" в спектакле "Павел I" по произведениям Мережковского и Симонова.

Почему для Олешко было так важно развенчать миф о "слабом" императоре, и как роль Павла стала личном вызовом для актера? Как проходили съемки фильма Карена Шахназарова "Хитровка. Знак четырех"? Почему отрицательные персонажи – подарок для актера?

Об этом – в новом выпуске "Откройте, Давид".

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