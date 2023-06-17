"Откройте, Давид": Александр Олешко

Давид Виннер встретился с актером, телеведущим, заслуженным артистом России Александром Олешко, который блестяще сыграл роль "русского Гамлета" в спектакле "Павел I" по произведениям Мережковского и Симонова.

Почему для Олешко было так важно развенчать миф о "слабом" императоре, и как роль Павла стала личном вызовом для актера? Как проходили съемки фильма Карена Шахназарова "Хитровка. Знак четырех"? Почему отрицательные персонажи – подарок для актера?

Об этом – в новом выпуске "Откройте, Давид".