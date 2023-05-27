Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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27 мая, 22:00

Общество

"Откройте, Давид": Тамара Глоба

"Откройте, Давид": Тамара Глоба

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О ретроградном Меркурии, будущих событиях, самых "счастливых" знаках, и о том, как правильно использовать информацию астрологов. "Гороскоп, он как национальность".

Давид Виннер встретился с астрологом Тамарой Глоба и обсудил, так ли страшен ретроградный Меркурий, почему стоит опасаться влияния Марса, нужно ли относиться к астрологии серьезно, и почему нельзя слушать "вредные" прогнозы в интернете.

Могут ли астрологи предсказать и предотвратить глобальные катаклизмы? Подвластна ли любовь звездам? Есть ли "особенные" знаки, которым везет в бизнесе и отношениях больше остальных? Подробности – в выпуске "Откройте, Давид".

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