"Откройте, Давид": Тамара Глоба

О ретроградном Меркурии, будущих событиях, самых "счастливых" знаках, и о том, как правильно использовать информацию астрологов. "Гороскоп, он как национальность".

Давид Виннер встретился с астрологом Тамарой Глоба и обсудил, так ли страшен ретроградный Меркурий, почему стоит опасаться влияния Марса, нужно ли относиться к астрологии серьезно, и почему нельзя слушать "вредные" прогнозы в интернете.

Могут ли астрологи предсказать и предотвратить глобальные катаклизмы? Подвластна ли любовь звездам? Есть ли "особенные" знаки, которым везет в бизнесе и отношениях больше остальных? Подробности – в выпуске "Откройте, Давид".





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