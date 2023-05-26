Туристы из РФ рассказали о поведении поляков на курортах Турции

Туристы из Польши устраивают "войны" против россиян во время отдыха в Турции. Об этом в своем материале заявил обозреватель издания Myśl Polska. Отмечается, что поляков также удивляет присутствие на турецких курортах украинцев. Рассказываем подробности и выясняем, что о ситуации рассказывают сами россияне.



"Воюют" на пляжах и в барах

Обозреватель издания Myśl Polska Конрад Ренкас в своей статье рассказал о "войнах", затеянных поляками против россиян на турецких курортах. В качестве примера он приводит случаи, как те отказывались играть в волейбол с отдыхающими из РФ. Кроме того, устраивали на российских туристов "атаки в турецких барах".

Вместе с тем Ренкас отметил, что поляков также удивляет присутствие на отдыхе украинцев. Особенно когда выясняют, что последние еще и владеют там домами и квартирами. Более того, украинские туристы почему-то не торопятся "мстить встреченным русским", рассуждает журналист.

"А что, если это в Польше что-то не так, что если это в Польше кто-то как минимум проявляет излишнее усердие, играя на наших национальных чувствах? Увы, для такой рефлексии в перегревшейся гусарской голове места не находится", – подчеркнул обозреватель.





Конрад Ренкас обозреватель издания Myśl Polska Польские пляжно-барные войны выглядят инфантильными и смешными, тем более что в них только мы сами и участвуем.

Журналист призвал поляков наслаждаться отдыхом вместо того, чтобы тратить время на обсуждение глобальных проблем, лежа на шезлонгах. Также им необходимо выбросить мысли о "ненавистных русских", полагает обозреватель. Если туристам из Польши удастся этого достичь на отдыхе, возможно, жизнь в самой стране тоже станет проще, подытожил Ренкас.



"Им повод не нужен"

Россияне в соцсетях активно обсуждают происходящее на курортах Турции. Пользователи поделились на два лагеря. Одни столкнулись с неадекватным отношением к себе поляков, другие, наоборот, подружились с ними. "Только что вернулись. Поляков очень много, и ведут они себя по отношению к русским крайне агрессивно. И повод им не нужен", – написала одна из пользовательниц.

Туристка Мила, которая отдыхает в Турции, рассказала Москве 24, что не была свидетелем отрытых конфликтов с поляками.





Мила туристка Возможно, в номере они что-то и обсуждают. С нами же на пляже общаются нормально, наши дети вместе играют. У одного из родителей, правда, мы на руке потом увидели татуировку Третьего рейха. Это уже не очень приятный момент.

Еще одна отдыхающая в Турции женщина рассказала в соцсетях, что "поляки тише воды, ниже травы". По ее словам, все друг другу улыбаются, а если нечаянно задевают, то извиняются. "Дети так вообще все в одной куче... Все держат нейтралитет. Но, если что, мы готовы дать достойный ответ", – написала туристка.

Другой мужчина в соцсетях попросил всех оставаться людьми, чтобы, когда все закончится, "не было стыдно".

В свою очередь, исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова в беседе с "Лентой.ру" заявила, что случаи атак на российских туристов единичны. "В любой стране мира есть люди, которым не живется спокойно. Я общалась с туристами, которые находятся в Турции, – никто их не трогает", – объяснила специалист.

По словам Осиповой, люди, которые проявляют агрессию по отношению к отдыхающим из России, не уважают не только граждан другой страны, но и государство, в котором сейчас находятся.

