Georgian Airways запустит транзитные рейсы в Европу для россиян с 15 июня

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Грузинская авиакомпания Georgian Airways откроет для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в Европу с 15 июня, рассказал в интервью RTVI основатель компании Тамаз Гаиашвили.

"Начнем с 15 июня. Посмотрим, как пойдет это дело. Но думаем, что будет достаточный спрос на этих маршрутах. Через Тбилиси будет удобнее и быстрее, чем на других направлениях", – сказал он.

Гаиашвили выразил уверенность, что туристический поток между Россией и Грузией постепенно восстановится. При этом, он отметил, пока спрос на прямые авиарейсы растет медленно.

Кроме того, основатель авиакомпании подтвердил, что Georgian Airways не будет обслуживать президента страны Саломе Зурабишвили, которая объявила бойкот компании из-за возобновления полетов в Россию.

Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию 10 мая. Первый самолет из Москвы в Тбилиси совершил перелет 19 мая.

Грузинская авиакомпании Georgian Airways получила разрешение российского регулятора на полеты в Москву 19 мая. Компания осуществляет пассажирские перевозки семь раз в неделю.

В связи с возобновлением авиасообщения между странами президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот Georgian Airways. Она призвала грузинских граждан не пользоваться услугами авиакомпании. В ответ авиаперевозчик отказался пускать Зурабишвили на свои рейсы.