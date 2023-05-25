Поляки устроили "пляжно-барные войны" с русскими туристами в Турции – СМИ

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Поляки оказались возмущены присутствием русских и украинских туристов на турецких курортах. Об этом в своей статье для Myśl Polska написал обозреватель Конрад Ренкас.

Автор материала рассказывает о том, как туристы из Польши отказывались играть с русскими в волейбол, а также совершали на них атаки в турецких барах.

Одновременно с этим, отмечает Ренкас, поляки крайне удивляются присутствием на этих курортах туристов из Украины.

"Удивление становится еще больше, когда выясняется, что, помимо толп туристов, украинцы составляют все большую долю владельцев домов и квартир здесь. Появляется искра размышления: "А не они ли все так умирают и страдают?" и "Это мы им все даем, а у них так много своих денег?!", – пишет автор статьи.

В заключение польский обозреватель призвал своих соотечественников за границей просто наслаждаться отдыхом и солнцем, а не обсуждать глобальные проблемы.

Ранее губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер предложил отменить упрощенный визовый режим для туристов из России и Украины.

Свое предложение он аргументировал "плохим поведением и возможными преступными действиями", предположительно совершенными российскими и украинскими туристами.

Позже появилась информация о том, что Индонезия депортировала с острова Бали 47 иностранных туристов, включая 13 граждан РФ.