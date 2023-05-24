Аналитик предрек снижение цен на отдых в Турции

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Цены на отдых в Турции будут снижаться из-за растущей инфляции в стране. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на кандидата экономических наук, инвестиционного аналитика Александра Разуваева.

Он добавил, что россиянам выгодна дешевая по отношению к доллару турецкая лира. По его мнению, турецкие власти в дальнейшем будут продолжать бороться с инфляцией с помощью понижения ключевой ставки. В связи с этим в обозримом будущем можно ожидать курс 100 лир за доллар.

Кроме того, по словам эксперта, гражданам РФ и стран СНГ можно не переживать за свою недвижимость в Турции, поскольку власти республики не собираются вводить полный запрет на продажу жилья на фоне колоссального роста цен.

Ранее сообщалось, что некоторые страховые компании планируют увеличить тарифы по медстрахованию выезжающих за рубеж.

Эксперты считают, что причиной этого стали релоканты, которые находятся за границей дольше и обращаются за медицинской помощью чаще.

До этого посол Египта Назих Нагари заявил, что Россия и Египет пока не планируют увеличивать число авиарейсов, но это может произойти, если туристический сезон будет активным.