Россияне стали отдавать предпочтение поездкам в горы – АТОР

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Летний отдых на курорте "Красная Поляна" в Сочи в последние годы стал популярнее. Это связано с тем, что все больше туристов хотят совместить в одной поездке море и горы. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

"Специалисты отдела Сочи туроператора "Интурист" фиксируют шестидесятипроцентное увеличение количества бронирований по Красной Поляне в летнем сезоне-2023. По сравнению с летом 2019 года количество таких бронирований у "Интуриста" выросло в семь раз", – сказано в сообщении.

Отмечается, что у таких крупных внутренних туроператоров, как "Дельфин" и "Алеан", в этом году летние туры в отели горного кластера продаются в 10 раз лучше, чем три года назад.

Туроператоры рассказали, что в горном кластере Сочи есть развитая инфраструктура и возможность активного отдыха, из-за чего у курортов данного направления образовалась постоянная аудитория.

С подобными выводами согласилась генеральный директор "Красной Поляны" Яна Перепечаева. Она отметила, что два года назад загрузка отелей летом не превышала 50%. В последние сезоны в пиковые даты июля-августа этот показатель был на уровне 80%, заметила она. По словам Перепечаевой, в мае этого года загрузка отелей курорта на сезон на 15% выше, чем в прошлом (72%).

Ранее АТОР сообщила, что на этапе ранних продаж летнего сезона 2023 года Абхазия является одним из наиболее востребованных туристических направлений.

Уточнялось, что туристов привлекает комфортное расположение страны и ее геополитическая стабильность. Также в качестве преимущества покупатели отмечают длительный купальный сезон и комфортные цены. Эксперты утверждали, что номера в отелях при таком спросе закончатся очень быстро.

Также отмечалось, что после возобновления прямого авиасообщения с Грузией поток российских туристов в страну может увеличиться до 20%. Но это не окажет существенного влияния на внутренний туризм в РФ, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.