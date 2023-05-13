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Общество

"Доктор 24. Темы недели": осознанное потребление

"Доктор 24. Темы недели": осознанное потребление

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Москвичам рассказали, почему сортировка мусора может помочь стать долгожителями. В новом выпуске зрители также узнают, из-за чего в организм попадает огромное количество микропластика.

И сколько в год его съедает каждый из нас? Как перестать покупать слишком много еды и потом выбрасывать все, что испортилось? Почему из-за неосознанного потребления повышается риск развития рака, заболеваний сердца и аллергии? Об этом – в программе "Доктор 24".

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