Синоптик заявил, что 12 мая стало самым теплым днем в Москве с начала месяца

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

12 мая столбики термометров в Москве впервые за месяц поднялись до плюс 20, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в полдень на главной метеостанции столицы на ВДНХ зафиксировали температуру воздуха 20,3 градуса. Это, по заявлению Леуса, самая высокая температура с начала мая.

"Прогрев продолжается", – написал метеоролог.

Также Леус напомнил, что самым теплым днем в Москве с начала года пока является 24 апреля, тогда воздух прогрелся до 21,1 градуса.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов поделился, что 13 и 14 мая будет солнечно и без осадков. Ветер, по словам специалиста, будет слабый, а давление – высоким.

До этого заведующая лабораторией российского Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что 15 мая столбики термометров покажут до 21 градуса выше нуля, а 16 мая они поднимутся до 23 градусов.

"Атмосфера": 15 градусов ожидается в столице вечером 12 мая