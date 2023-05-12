13:25Общество
Синоптик заявил, что 12 мая стало самым теплым днем в Москве с начала месяца
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
12 мая столбики термометров в Москве впервые за месяц поднялись до плюс 20, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.
Он отметил, что в полдень на главной метеостанции столицы на ВДНХ зафиксировали температуру воздуха 20,3 градуса. Это, по заявлению Леуса, самая высокая температура с начала мая.
"Прогрев продолжается", – написал метеоролог.
Также Леус напомнил, что самым теплым днем в Москве с начала года пока является 24 апреля, тогда воздух прогрелся до 21,1 градуса.
Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов поделился, что 13 и 14 мая будет солнечно и без осадков. Ветер, по словам специалиста, будет слабый, а давление – высоким.
До этого заведующая лабораторией российского Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что 15 мая столбики термометров покажут до 21 градуса выше нуля, а 16 мая они поднимутся до 23 градусов.
"Атмосфера": 15 градусов ожидается в столице вечером 12 мая
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