Москвичам пообещали летнюю погоду на этой неделе

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Москвичам пообещали смену погоды с ночными заморозками на летнее тепло, которое продержится в городе до 16 мая. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.

По ее словам, в четверг, 11 мая, днем будет облачно с прояснениями, столбики термометров поднимутся до 20 градусов, однако в Подмосковье местами прогнозируется дождь.

Ночью в пятницу, 12 мая, в области температура составит от 7 до 10 градусов. Днем в Москве значения покажут 19–21 градус, в Подмосковье – 17–22 градуса. В субботу, 13 мая, синоптик пообещала потепление до 23 градусов.

В воскресенье, 14 мая, погода окажется облачная с прояснениями, однако местами будет кратковременный дождь. Ночью температура составит от 5 до 10 градусов, а днем она поднимется до 20 градусов. В понедельник, 15 мая, столбики термометров покажут до 21 градуса выше нуля, а 16 мая они поднимутся до 23 градусов, заключила метеоролог.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что самый длинный период майских заморозков, который удалось зафиксировать в XXI веке, завершился в столице. В столице столбик термометра может опуститься до 5–7 градусов, в Московской области ожидается от 3 до 8 градусов, указал он.

Синоптики рассказали о погоде в столице до конца недели