Синоптик заявил, что самый длительный в XXI веке период майских заморозков завершился

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Самый длинный период майских заморозков, который удалось зафиксировать в XXI веке, завершился в столице. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"Майские заморозки в столичном регионе закончились. В Москве они продолжались 4 дня – это самый длительный период майских заморозков в столице в XXI веке. В Подмосковье заморозки продолжались на один день дольше", – подчеркнул он.

Леус добавил, что в ближайшую ночь, с 10 на 11 мая, похолодания не ожидается. В столице столбик термометра может опуститься до 5–7 градусов, в Московской области ожидается от 3 до 8 градусов.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявляла, что в ближайшие выходные в Москве потеплеет до 22 градусов.

По ее словам, температура ночью в Московском регионе будет достигать отметки в 7–9 градусов, а днем 13 мая воздух прогреется до 21 градуса. 14 мая ожидается небольшой дождь, при этом температура воздуха днем будет колебаться от 16 до 21 градуса.



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