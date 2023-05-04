В Минздраве заявили об отсутствии дефицита вакцины от клещевого энцефалита в РФ

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Недостатка вакцины для профилактики клещевого энцефалита в России нет, на российском рынке ее достаточно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского министерства здравоохранения.

"Вакцины для профилактики клещевого энцефалита на рынке достаточно, ее дефицита не наблюдается. За четыре месяца 2023 года в гражданский оборот введено уже почти 2,5 миллиона доз вакцины, что на 20% больше, чем за весь 2022 год. Производители продолжат поставки", – говорится в сообщении.

До этого в СМИ появилась информация, согласно которой производители заметили высокий спрос на вакцину от клещевого энцефалита.

О первых случаях заражения подобным недугом в РФ в этом году стало известно 2 мая. В Роспотребнадзоре рассказали, что в медицинские учреждения в связи с укусами клещей обратились более 21,7 тысячи человек.

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