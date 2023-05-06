08:30Общество
Энтомолог рассказал, кого чаще всего кусают клещи
Фото: depositphotos/Smileus
Клещи чаще всего кусают тех, кто не соблюдает меры предосторожности на природе. Об этом Москве 24 рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
"Вероятность быть укушенным клещом больше у тех, кто не придерживается правил безопасности при посещении мест, где можно с ними встретиться", – отметил энтомолог.
Эксперт посоветовал пользоваться на природе специальными репеллентами, чтобы обезопасить себя от укуса клеща. Делать это нужно строго по инструкции.
"Важно исходить из того, что написано о средстве в инструкции и о времени его действия. Также нужно помнить, что если вы попали под дождь или прошлись по мокрой траве, то можно считать, что весь репеллент с одежды смылся", – говорит Марьинский.
При выезде на природу рекомендуется отдавать предпочтение светлой одежде. "Лучше, если на вас будут светлые однотонные штаны. На таких клеща заметить проще. Кровососущие клещи, которые обитают в европейской части России, достаточно медлительны. Поэтому если вы будете регулярно осматривать себя, то сможете вовремя заметить и просто смахнуть его", – пояснил энтомолог.
Специалист также посоветовал заправлять штаны в носки. При таком подходе клещу будет сложнее добраться до кожи.
Ранее россиянам объяснили, как снять с себя присосавшегося клеща. Его не следует выдергивать из кожи. Если так поступить, то в месте укуса может остаться хоботок паразита, что в дальнейшем приведет к нагноению. В связи с этим рекомендуется сначала смазать членистоногое жиром, например растительным маслом либо керосином. Извлеченного клеща нужно отдать в лабораторию, чтобы специалисты выяснили, не являлся ли он переносчиком таких болезней, как боррелиоз, клещевой энцефалит или лихорадка.
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