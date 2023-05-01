Врачи рассказали, что нужно делать при укусе клеща

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Врачи напомнили россиянам о том, как защититься от клещей и что необходимо делать при укусе. Об этом сообщает газета "Известия".

Клещевой энцефалит является самым опасным видом инфекции, который переносят паразиты. На сегодняшний день сделать прививку можно только от него, что врачи настоятельно рекомендуют сделать.

Вакцину делают как в частных, так и в государственных клиниках. Стоимость варьируется от 500 до 2 тысяч рублей в зависимости от учреждения и региона. За бесплатной прививкой можно обратиться в поликлинику по месту прописки, однако направить могут не всех желающих.

Так, без оплаты подобная вакцина в первую очередь предоставляется детям до 15 месяцев, а также в некоторых случаях пенсионерам и людям в зоне риска, к примеру, лесникам или геологам.

Вместе с тем, по словам врачей, эти насекомые также могут переносить клещевой боррелиоз или болезнь Лайма. При этом вероятность натолкнуться на клеща с боррелиозом в России гораздо выше, чем с энцефалитом, а вакцины от этой болезни нет.

Врачи напоминают, что даже с прививкой необходимо не забывать о мерах предосторожности на природе, поскольку человек может подхватить другие инфекции.

Рекомендуется надеть максимально закрытую и светлую одежду, а также не забывать про головной убор. Не лишним будет использовать специальные противоклещевые репелленты и почаще осматривать себя и детей. Специалисты напоминают, что укус клеща можно и вовсе не почувствовать, так как насекомое в этот момент впрыскивает в тело обезболивающее средство.

Если вы обнаружили клеща, то постарайтесь снять его самостоятельно, чтобы отвезти в лабораторию на анализ. При этом нужно извлечь паразита целым и живым, не оборвав хоботок. Необходимо помнить, что чем дольше контакт клеща с человеком, тем выше риск заражения.

Чтобы достать паразита, можно использовать пинцет, аккуратно выкручивая насекомое, или даже обычную нитку, обвязав ее при этом как можно ближе к хоботку клеща. Если же после удаления в месте укуса видна темная точка, значит, голова клеща осталась в теле. В таком случае нужно сразу обратиться к врачу, не пытаясь достать ее самостоятельно.

После посещения больницы врачи должны назначить экстренную профилактику и введение иммуноглобулина.

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